Es war der Schockmoment der noch jungen Fußball-Europameisterschaft: Im Spiel Dänemark gegen Finnland bricht Spielmacher Christian Eriksen kurz vor Ende der ersten Halbzeit auf dem Platz zusammen. Er fällt zu Boden, rührt sich nicht. Sofort eilen Mitspieler zu ihm, winken direkt die Sanitäter auf den Platz. Schnell wird allen auf dem Rasen und im Stadion klar, wie ernst die Lage ist. Eriksen wird noch auf dem Feld reanimiert, zunächst per Herzdruckmassage, später per Defibrillator.

Christian Eriksen geht es besser

Mittlerweile gibt es zumindest sanfte Entwarnung: Der 29-Jährige ist laut Verband wieder bei Bewusstsein und stabil. Er wird im Krankenhaus behandelt.

Während des Spiels aber musste mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Und genau in dieser Extremsituation reagierte sein Team geistesgegenwärtig. Sofort sammelten sich seine Mitspieler um den am Boden liegenden Superstar von Inter Mailand. Sie bildeten eine Kette, BVB-Spieler Thomas Delaney gestikulierte, man wolle eine Wand, einen Sichtschutz um ihn herum bauen. Einige beteten, später eskortierten sie ihren Mitspieler aus dem Stadion. Sehen Sie die starken Bilder zu dieser Gänsehaut-Aktion der dänischen Elf in unserer Bilderstrecke.