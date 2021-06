Nach zwei spielfreien Tagen stehen bei der Europameisterschaft die ersten Achtelfinal-Partien an. Im ersten Duell am Samstag trifft in Amsterdam Wales mit Top-Stürmer Gareth Bale auf Dänemark (ab 18.00 Uhr im stern-Ticker, in der ARD und auf MagentaTV). Das zweite Spiel bestreiten im Londoner Wembley-Stadion Mitfavorit Italien und Österreich (ab 21.00 Uhr im Ticker, im ZDF und auf MagentaTV).

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt am Samstag die heiße Phase der Vorbereitung auf das Achtelfinale gegen England am kommenden Dienstag in London. Doch wie sieht es mit der EM-Form aus? Wie haben die Mannschaften in der Vorrunde gespielt und wie gut steht es um ihre Chancen auf das Weiterkommen? In unserem Formbarometer bekommen Sie den Überblick.