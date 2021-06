Kommt 'ne Taube geflogen! Im Spiel Portugal gegen Deutschland mischte ein kleines Vögelchen auf dem Rasen mit. Gefundenes Fressen für Twitter-Nutzer.

Tiere haben in der Fußballgeschichte schon häufiger für kuriose Szenen auf dem Platz gesorgt. Sepp Maier hat 1976 mal eine Ente vom Platz gejagt, sie trottete in Seelenruhe über den Rasen im Münchner Olympiastadion. Der ehemalige Kölner Stürmer Anthony Ujah jubelte mal mit Geißbock Hennes an der Eckfahne, er zog ihn an den Hörnern, das fanden weder Hennes noch Tierschützer gut. Es gibt da noch Geschichten von Löwen und Schäferhunden im Revierderby zwischen Dortmund und Schalke, aber das ergooglen Sie sich vielleicht besser nochmal. Denn heute wollte sich ein neuer kleiner Star ins Rampenlicht schwingen.

Deutschland bei EM: Mit Taube zur Viererkette

Im Spiel der deutschen Elf gegen Portugal nahm eine Taube das Wort "Flügelspiel" wohl etwas zu wörtlich. Sie flog munter die deutsche rechte Abwehrseite auf und ab, wurde fast vom Ball getroffen und machte sich erst nach zahlreichen Flügelschlägen kurz vor der Pause wieder vom Acker. Bei Twitter wurde natürlich jede Bewegung des Tieres eingefangen und kommentiert. Sie stand jedenfalls das ein oder andere Mal ziemlich frei, als Mitspieler begriff sie freilich keiner.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Dennoch fand der ein oder andere "Die Taube ist Man of the Match" bisher. Oder so: wie "Patricia" schrieb: Das spannendste am Spiel? Die Taube auf dem Spielfeld, die ihr Leben chillt" (zu dem Zeitpunkt stand es noch 2:1). Manch anderer fragte sich, ob die Taube vielleicht von Greenpeace als Zeichen der Versöhnung geschickt wurde. In Anspielung auf die Diskussion über das Spielsystem der deutschen Mannschaft twitterte Birgit Schmoltner "Vierer Abwehrkette durch Taube." Fest steht jedenfalls: Mit der Taube auf dem Feld hat Deutschland kein Gegentor kassiert.