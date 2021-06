Deutschland ist zurück im EM-Turnier! Durch einen 4:2-Erfolg in einem rassigen, teils wilden Spiel wahrte "die Mannschaft" ihre Chance auf ein Weiterkommen. Unter Umständen ist nun sogar der Gruppensieg wieder möglich.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich mit einem 4:2-Sieg gegen Portugal alle Möglichkeiten für einen Einzug in die K.o.-Phase gesichert. In einem teils wilden Spiel ließ sich die Elf von Coach Joachim Löw auch durch ein aberkanntes Führungstor und den sich an einen eigenen Eckball anschließenden Rückstand durch Cristiano Ronaldo nicht aus dem Konzept bringen. Die Mannschaft agierte - anders als gegen Frankreich - mit großem Mut und der von Löw zuvor geforderten Durchschlagskraft.

Kurios war die Torfolge: Auf den Kontertreffer zum 1:0 für die Portugiesen brachten zwei Eigentore durch Ruben Dias (35. Minute) und den Dortmunder Raffael Guerreiro (39.) die DFB-Truppe bis zur Halbzeit in Front. In der 51. Minute war es dann soweit: Deutschland schoss sein erstes Tor in der EM 2021 durch Kai Havertz nach einer schönen Kombination. Neun Minuten später krönte der herausragende Robin Gosens seine Leistung mit dem Kopfballtreffer zum 4:1.

Bruch nach Auswechslungen - Gruppensieg wieder möglich

Durch die Auswechslungen von Gosens und Hummels kam ein Bruch ins Spiel der deutschen Elf, die sich nun vehementen portugiesischen Angriffen erwehren musste. Diogo Jota schaffte schon bald das 2:4. Nachdem Ex-Bayern-Spieler Renato Sanchez in der 78. Minute mit einem fulminanten Fernschuss am Pfosten gescheitert war, brachten die Deutschen den Sieg über die Zeit.

Nun ist für die DFB-Auswahl sogar der Gruppensieg noch möglich. Dazu müsste - erneut in München - am kommenden Mittwoch gegen Ungarn gewinnen. Spielen Frankreich und Portugal im Parallelspiel unentschieden, ist Deutschland vorn. Auch ein Sieg der Portugiesen würde Manuel Neuer und Co, nutzen, da in diesem Fall bei jeweils sechs Punkten der direkte Vergleich entscheiden würde. Sollte Frankreich gewinnen, bliebe den Deutschen der zweite Platz. Doch Vorsicht! Unterliegt die DFB-Truppe den Ungarn, kann sie auch noch direkt ausscheiden.