WM 1958: Frankreich – Deutschland 6:3

Die französische Tormaschine: Just Fontaine trifft im Spiel um den dritten Platz der WM 1958 in Schweden gegen den bereits entthronten Weltmeister von 1954, der mit der legendären Fritz-Walter-Elf kaum noch etwas gemein hat. Fontaine netzt allein in diesem kleinen Finale vier Mal ein. 6:3 für Frankreich heißt es am Ende. Mit 13 Treffern hält die französische Tormaschine bis heute den Rekord für WM-Torschützenkönige.

Mehr