Die deutsche Nationalelf hat ihr EM-Auftaktspiel gegen Frankreich 0:1 verloren. Der einzige Treffer fiel durch ein unglückliches Eigentor von Mats Hummels.

Der Start in die Fußball-EM ist für die deutsche Nationalmannschaft missglückt: Zum Auftakt setzte es für die Elf von Bundestrainer Joachim Löw eine 0:1-Niederlage gegen Titelfavorit Frankreich. Zum Unglücksraben mutierte dabei DFB-Verteidiger Mats Hummels mit einem letztlich spielentscheidenden Eigentor.

Dem vor der EM ins Nationalteam zurückgekehrten Hummels prallte in der 20. Minute ein französischer Querpass ans Schienbein und von dort ins Tor. Thomas Müller mit einem Kopfball vor der Pause und Serge Gnabry mit einem Schuss aufs Tordach vergaben gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Der Franzose Rabiot scheiterte auf der Gegenseite mit einem Schuss an den Pfosten, zwei Treffer von Kylian Mbappé und Karim Benzema wurden jeweils wegen Abseits nicht anerkannt.

WM 1958: Frankreich – Deutschland 6:3 Die französische Tormaschine: Just Fontaine trifft im Spiel um den dritten Platz der WM 1958 in Schweden gegen den bereits entthronten Weltmeister von 1954, der mit der legendären Fritz-Walter-Elf kaum noch etwas gemein hat. Fontaine netzt allein in diesem kleinen Finale vier Mal ein. 6:3 für Frankreich heißt es am Ende. Mit 13 Treffern hält die französische Tormaschine bis heute den Rekord für WM-Torschützenkönige.

14.500 zugelassene Zuschauer in der Münchener Arena sahen ein umkämpftes Spiel mit wenigen klaren Torchancen. Bundestrainer Joachim Löw sprach hinterher von einem "brutal intensiven Spiel". Seine Mannschaft habe "alles in die Waagschale geworfen", vor dem Tor habe aber letztlich die Durchschlagskraft gefehlt. Unglücksrabe Mats Hummels wollte Löw keinen Vorwurf machen und richtete den Blick lieber nach vorne: "Wir haben noch zwei Spiele und in diesen Spielen können wir das alles gerade biegen."

Schreckmoment vor Anpfiff

Kurz vor Anpfiff des Spiels hatte ein Umweltaktivist mit einem waghalsigen Fallschirmsprung auf den grünen Rasen für einen Schreckmoment gesorgt. Dabei touchierte er eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach, geriet ins Trudeln und verletzte eine Person auf den Rängen, ehe er unsanft auf dem Spielfeld landete.

In ihrem zweiten Gruppenspiel trifft die deutsche Nationalmannschaft am Samstag auf Portugal, Anstoß ist dann um 18 Uhr erneut in München. Der dritte Gruppengegner ist Ungarn, das den Portugiesen am frühen Abend 0:3 unterlegen war.