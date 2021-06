Deutschland ist bei der Fußball-EM ausgeschieden. Das Team von Joachim Löw unterlag England in Wembley.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im Achtelfinale der EM ausgeschieden. Das Team von Joachim Löw verlor mit 0:2 (0:0) in Wembley gegen England. Das Führungstor für die Heimmannschaft in einem insgesamt höhepunktarmen, aber spannendem Spiel erzielte Raheem Sterling in der 75. Minute. Der bis dahin so glücklose Harry Kane vollendete zehn Minuten später einen Konter zum 2:0-Endstand.

Es war somit das letzte Spiel von Löw als Cheftrainer, der bereits vor dem Turnier seinen Rücktritt angekündigt hatte. England trifft nun am Samstagabend um 21 Uhr in Rom auf den Sieger des Achtelfinals Schweden gegen die Ukraine.

