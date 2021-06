Deutschland ist bei der Fußball-EM ausgeschieden. Das Team von Joachim Löw unterlag England in Wembley 2:0.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im Achtelfinale der EM ausgeschieden. Das Team von Joachim Löw verlor mit 0:2 (0:0) in Wembley gegen England. Das Führungstor für die Heimmannschaft in einem insgesamt höhepunktarmen, aber spannenden Spiel erzielte Raheem Sterling in der 75. Minute. Der bis dahin so glücklose Harry Kane vollendete zehn Minuten später einen Konter zum 2:0-Endstand.

Deutschland warf noch einmal alles nach vorne, kam jedoch auch in der Schlussphase zu keiner nennenswerten Torchance. Die beste Möglichkeit hatte Thomas Müller kurz nach der 1:0-Führung der Engländer auf dem Fuß gehabt. Der Bayern-Stürmer lief rund 25 Meter allein auf England-Schlussmann Pickford zu und verzog dann seinen flachen Abschluss knapp links am Tor vorbei. Nur wenige Augenblicke später verpasste Kane Deutschland den Todesstoß.

Deutschland um Ballbesitz bemüht, aber zu ungefährlich

Deutschland hatte beide Halbzeiten munter begonnen und war den Engländern nicht haushoch unterlegen. Das DFB-Team entwickelte allerdings deutlich zu wenig Gefahr nach vorne. Der überraschend von Beginn auflaufende Timo Werner vergab in Durchgang eins eine große Torchance nach schönem Zuspiel von Kai Havertz. Die Engländer hatten insgesamt mehr Zug zum Tor, Mats Hummels hatte noch vor der Führung eine Riesenchance von Harry Kane per Grätsche im Fünfer vereitelt. Der Sieg für die Hausherren war unterm Strich nicht unverdient.

Deutschland scheidet damit zum zweiten Mal nach dem blamablen Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft 2018 früh aus einem großen Turnier aus.

Die Niederlage war das letzte Spiel von Löw als Cheftrainer, der bereits vor dem Turnier seinen Rücktritt angekündigt hatte. England trifft nun am Samstagabend um 21 Uhr in Rom auf den Sieger des Achtelfinals Schweden gegen die Ukraine. Diese beiden Teams treffen am Abend im achten und letzten Achtelfinale aufeinander.