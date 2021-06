"Football is coming home", der Song zur Europameisterschaft 1996, gehört inzwischen zum Kanon der besten Fußball-Lieder. Leider hat es damals, 30 Jahre nach der Weltmeisterschaft 1966, nicht für den zweiten großen Titel für England gereicht; der Fußball kam nicht "nach Hause". Im Weg standen – nicht zum ersten Mal – die Deutschen, die das Elfmeterschießen im Halbfinale gewannen und zum dritten und bisher letzten Mal Europameister wurden.

Ein Mann bildet die Verbindung zwischen dem EM-Spiel in Wembley damals und dem EM-Spiel in Wembley an diesem Dienstag: Gareth Southgate. Der Coach der jungen talentierten englischen Mannschaft vergab 1996 den letzten Strafstoß, ehe Andreas Möller das deutsche Team ins Finale schoss. Ein bleibendes Trauma für den englischen Fußball, das in der 1998er Neuauflage von "Football is coming home" zum Intro wurde. Dort ist der Original-TV-Kommentar zu hören: "Gareth Southgate, the whole of England is with you ... Oh, it's saved! Saved! Saved!" ("Gareth Southgate, ganz England ist an deiner Seite ... Oh, gehalten!")

"We still believe", "wir glauben weiter dran", wird der Song fortgesetzt. 25 Jahre nach dem verschossenen Elfer will Southgate wieder über Deutschland ins Finale. Die Chancen stehen nicht schlecht. Und obwohl es ein paneuropäische EM ist, steigt das Finale in Wembley.