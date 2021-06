Deutschland war in den vergangenen 50 Jahren bei jeder Welt- und Europameisterschaft dabei und hatte zumeist das Losglück, in einer vorab als einfach eingestuften Vorrundengruppe zu landen. Mit einem Sieg in einer solchen Gruppe ist häufig auch insgesant ein gutes Abschneiden verbunden, da auf Gruppensieger im weiteren Verlauf des Turniers meist einfachere Kontrahenten warten. Doch die Einschätzung kann täuschen, eine B-Elf wächst manchmal über sich hinaus und kleine Fußballnationen können ebenso überraschen wie große Nationen kläglich scheitern. Ein Überblick über alle elf Vorrundengruppen der deutschen Mannschaft seit der Jahrtausendwende.

luh