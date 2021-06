Sehen Sie im Video: Trotz Delta-Variante und höchster Inzidenz in Europa – England-Fans feiern Sieg euphorisch.









Englische Fußballfans feiern den Einzug ihrer Mannschaft ins EM-Viertelfinale euphorisch.





Nach dem Sieg über Deutschland im Wembley Stadion kommt es vielerorts zu öffentlichen Spontan-Feiern – trotz gassierender Delta-Variante und steigender Inzidenz.





Ohne Masken und Mindestabstand lassen viele Londoner Fans ihrer Freude freien Lauf.





Im Zusammenhang mit dem Spiel war die UEFA aufgrund hoher Zuschauerzahlen im Stadion in die Kritik geraten. 45.000 Fans waren für das Achtelfinale im Wembley Stadion zugelassen.





Großbritannien hat mit 172,5 die höchste 7-Tage-Inzidenz in Europa. (Stand: 29. Juni 2021)

