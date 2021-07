Italien hat den europäischen Fußballthron bestiegen. Die Truppe von Carlo Mancini drehte in London ein dramatisches EM-Finale gegen England und gewann im Elfmeterschießen.

Italien ist zum zweiten Mal in seiner Geschichte Europameister im Fußball geworden. Das Team von Coach Carlo Mancini setzte sich im Wembley-Stadion zu London im Elfmeterschießen gegen England durch.

Bei den Engländern verschossen gleich drei Schützen. Jadon Sancho, Marcus Rashford und Bukayo Saka vergaben alle drei vom Punkt. Letzterer vergab den entscheidenden. Auch bei Italien trafen mit Belotti und Jorginho gleich zwei Schützen.

EM-Finale: 1:1 nach 120 Minuten

In der regulären Spielzeit hatte Luke Shaw England bereits in der zweiten Minute in Front geschossen. Diese Führung hatte bis weit in die zweite Hälfte bestand, ehe Leonardo Bonucci (67. Minute) durch ein Stochertor nach einer Ecke den erlösenden Ausgleich erzielte und das Spiel wieder öffnete. Mit 1:1 ging es dann in die Verlängerung, in kein weiterer Treffer dazu kam.

Es ist für die Squadra Azzurra erst der zweite EM-Titel nach 1968. Bei Weltmeisterschaften sind die Italiener deutlich erfolgreicher. Dort konnte man bereits vier Mal den Pot in die Höhe strecken, zuletzt im Jahr 2006. Damals gewann das Team um Fabio Cannavaro das Finale gegen Zinedine Zidanes Frankreich. Bis heute ist die Partie für den Kopfstoß von eben jenem gegen Italines Marco Materazzi bekannt.

