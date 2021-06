Rund um das EM-Spiel Ungarn gegen Portugal in Budapest ist es am Dienstag zu einem riesigen Fanauflauf gekommen. Bei einem Fanmarsch zogen Zehntausende Fußballanhänger dicht an dicht durch die Straßen der ungarischen Hauptstadt zum Stadion – ganz so als wäre die Corona-Pandemie schon vorbei. Das EM-Stadion selbst ist mit 67.000 Zuschauern nicht nur ausverkauft, sondern auch vollbesetzt.

Die hemmungslose Fußballparty sorgte bei einigen Beobachtern für Kritik. So twitterte etwa SPD-Gesundheitsexperte und Virologe Karl Lauterbach: "Diese Bilder zeigen genau das, was die EM vermeiden sollte. Während halb Europa und 95% der ärmeren Welt noch nicht geimpft sind verhält man sich so, als ob die Pandemie vorüber wäre. Rücksichtslos und unsportlich."