Rund die Hälfte der 51 Spiele der Fußball-Europameisterschaft ist seit Sonntag ausgetragen. Während der bisherige Schnitt von 2,3 Toren pro Spiel (60 Treffer in 26 Partien) darauf hoffen lässt, dass es torreich weitergeht und damit auch die Höchstmarke von insgesamt 108 Toren bei der EM 2016 geknackt wird, wurde ein anderer Rekord bereits vor der Finalrunde eingestellt: Noch nie zappelte der Ball so oft im eigenen Netz wie bei diesem Turnier.

EM 2021: So viele Eigentore gab es noch nie

Mittlerweile sind fünf Eigentore in den Spielbögen vermerkt – und die Vorrunde ist noch nicht mal vorbei. Zum Vergleich: Bei den bisherigen Turnieren zwischen 1960 und 2016 fielen insgesamt neun. Gut möglich also, dass hier noch weitere Eigentore in dieser Fotostrecke ihren Eintrag finden.