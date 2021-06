Absolutes Highlight-Tor bei der Fußball-EM: Tschechiens Stürmer Patrik Schick trifft beim Sieg gegen Schottland mit einem Schuss aus 50 Metern.

Das EM-Spiel Schottland gegen Tschechien stand bei Fußball-Gourmets sicher nicht ganz oben auf der Karte. Doch mit einem absoluten Highlighttor hat das Vorrundenduell der beiden Außenseiter schon jetzt seinen Platz in der Turniergeschichte sicher: Tschechiens Stürmerstar Patrik Schick traf mit einem fulminanten Schuss aus rund 50 Metern ins Tor des überraschten schottischen Keepers.

Patrik Schick verdirbt Schotten die EM-Rückkehr

Der tschechische Angreifer, der im Verein für Bayer Leverkusen stürmt, hatte in der ersten Halbzeit bereits den Führungstreffer in Glasgow besorgt. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte dann das: Ein schottischer Angriff wird abgeblockt, der Ball springt in den Lauf von Schick, der kurz nach Überqueren der Mittellinie mit dem ersten Ballkontakt abzieht. In hohem Bogen fliegt der Ball durch den Himmel von Glasgow und landet hinter dem zu spät zurückgeeilten schottischen Keeper David Marshall im Netz.

So haben sich die Schotten ihre Rückkehr nach 25 Jahren EM-Abstinenz sicher nicht vorgestellt. Denn das 50-Meter-Tor zum 0:2 war zugleich der Endstand.