Schreckmoment in der Münchener EM-Arena: Sekunden vor dem Anpfiff des EM-Spiels zwischen Deutschland und Frankreich ist ein Aktivist mit einem waghalsigen Fallschirmsprung auf dem Rasen gelandet.

Ein Umweltaktivist hat mit einem waghalsigen Motorschirmsprung für einen Schreckmoment in der Münchner EM-Arena gesorgt. Sekunden vor dem Anpfiff des Spiels Deutschland gegen Frankreich kam der Mann mit einem gelben Fallschirm auf das Spielfeld geschwebt.

Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern und landete unsanft auf dem Rasen. Dann wurde er sofort von zwei Sicherheitskräften abgeführt. Der Fallschirm trug den Schriftzug "Kick out Oil! Greenpeace".

OMG!!! Zum Glück ist nichts passiert… Schockstarre… pic.twitter.com/FYcZQFilT9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 15, 2021

Eine Person verletzt

Nach Informationen der Sportschau kollidierte der Springer bei seiner Aktion mit einer Person auf der Tribüne und verletzte diese. Es handle sich um eine Beleuchterin, die von Sanitätern versorgt werden musste. Hinter der Aktion stand die Umweltorganisation Greenpeace, die damit gegen den Sponsor Volkswagen protestieren wollte. Bei Twitter forderte Greenpeace in einem Post dazu von dem Konzern, keine klimaschädlichen Diesel- und Benzinautos mehr zu verkaufen.

Aus dem Stadion hören wir, dass er bei seiner Landung einiges an Technik rasiert und eine Beleuchterin verletzt hat, die gerade von mehreren Sanitätern versorgt wird. — Sportschau (@sportschau) June 15, 2021