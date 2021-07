Sehen Sie im Video: Engländer nach Finaleinzug außer Rand und Band – Dänen am Boden zerstört.









Die Fans in London, sie waren nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Dänemark außer Rand und Band. Auch Busse und Telefonzellen waren nicht vor ihnen sicher. England hat zum ersten Mal in der Geschichte das Finale einer Fußball-Europameisterschaft erreicht. Der erste Titel seit der WM 1966 ist möglich. Diese Fußballfans konnten es kaum fassen: "Wissen Sie, ich wurde 1991 geboren. Wir haben so etwas nie erlebt und jetzt ist es endlich da, und wissen Sie was? Es ist besser als eine Geburt. Meine Tochter wurde 2012 geboren und weißt du was? Es ist ein besseres Gefühl, es ist ein besseres Gefühl! Auf geht´s, England!" "Ich hatte nie irgendwelche Zweifel, aber jetzt, wo es passiert ist, fühle ich mich nicht real, ich fühle mich so, als ob ich schweben würde. Es kommt nach Hause, oh mein Gott, es kommt nach Hause!" Während des Spiels im Londoner Wembley-Stadion war Dänemark durch einen sehenswerten Freistoß von Damsgaard in der 30. Minute in Führung gegangen. Ein Eigentor von Kjaer, der den Ball vor dem einschussbereiten Sterling in die Maschen grätschte, sorgte für den 1:1 Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte war England dann zwar das spielbestimmende Team, ein weiteres Tor fiel aber nicht in der regulären Spielzeit. Erst ein umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit brachte die Three Lions auf die Siegerstraße. Harry Kane verwandelte im Nachschuss zum 2:1 für England. Die dänischen Fans, die das Spiel in Kopenhagen verfolgten, waren am Ende natürlich enttäuscht. Aber auch stolz auf ihre Mannschaft, die es bei dieser EM so weit gebracht hat. England trifft nun am Sonntag im Finale auf Italien - gespielt wird erneut im Wembley-Stadion.

