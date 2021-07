Es war ein dramatisches Halbfinale im Wembley-Stadion: Italien besiegte bei der EM 2021 Spanien im Elfmeterschießen. Ein Fan hatte vor der Partie allerdings andere Sorgen – und ging mit seiner Pizza-Botschaft viral.

Es war nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität ein vorgezogenes Finale: Die Partie zwischen Italien und Spanien, die die Italiener im Elfmeterschießen für sich entschieden, war hochklassig und spannend bis zum Schluss. Gänsehautmomente inklusive, vor allem nach dem entscheidenden Elfmeter von Jorginho. Denn in der italienischen Kurve spielten sich hochemotionale Szenen ab. Zumal das Wembley-Stadion – trotz der bedenklichen Coronavirus-Situation in Großbritannien – mit knapp 60.000 Zuschauern gefüllt war.

Nicht nur Giorgio Chiellini sorgt für Aufsehen

Und während nach der Partie viele Menschen vor den Bildschirmen über die Umarmungsszene von Giorgio Chiellini lachten (mehr dazu lesen Sie hier), ging auf Twitter nach Abpfiff das Foto eines italienischen Fans viral, der ein Plakat mit ins Stadion gebracht hatte. Seine Botschaft hatte jedoch so gar nichts mit Fußball zu tun, er wollte nur ganz Europa wissen lassen, dass er eine andere Forderung an uns hat: "Stop putting pineapple on pizza", war auf seinem Schild zu lesen. Was übersetzt heißt: "Hört auf, Ananas auf Pizza zu legen."

Das Foto tauchte auf Twitter an mehreren Stellen auf, zuerst wurde es jedoch von Alexander Brown verbreitet, ein Korrespondent und Journalist mit 180.000 Follower:innen. "Forza Italia", kommentierte er lediglich dazu – und sammelte damit rund 25.000 Interaktionen innerhalb der ersten 16 Stunden.

Brown war mit einem Kollegen im Stadion und dokumentierte das mit einem Bild: Die beiden ließen sich mit italienischen Fans und dem entsprechenden Transparent fotografieren:

Natürlich tobte, weil zu dieser kulinarischen Grundsatzfrage fast jede Person eine Meinung hat, unter den Tweets die Diskussion, ob es denn nun wirklich eine Sünde sei, Ananas auf eine Pizza zu legen. Andere Nutzer:innen konterten mit weiteren provokanten Genussstatements, wie zum Beispiel: "Risotto ist auch besser als Paella." Oder wiesen darauf hin, wie man sonst noch italienische Nationalgerichte verunstalten kann. Indem man beispielsweise Spaghetti auf Toast serviert. Oder eine Pizza frittiert.

Ob der Fan mit seinem Plakat am Sonntag erneut im Stadion sein wird, ist bisher nicht bekannt. Doch vermutlich werden dann auch andere Schilder und Transparente im Blickpunkt sein sein. Einen Vorgeschmack hierauf gab es auch gestern bereits in London. Denn die italienischen Fans halten erwartungsgemäß wenig von den englischen "It's coming home"-Hoffnungen. Und hatten deshalb schon ihre eigene Variante vorbereitet: "It's coming home Rome!"

