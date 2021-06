Das war's. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist aus der Europameisterschaft ausgeschieden. Die 0:2-Niederlage gegen England markiert zugleich das Ende der Ära Joachim Löw - die Reaktionen nach Abpfiff.

Tränen bei einigen DFB-Spielern auf dem Rasen von Wembley: Mit einem 0:2 im Achtelfinale gegen England verabschiedet sich die deutsche Nationalmannschaft von der Europameisterschaft. Nach dem Vorrunden-Aus bei WM vor drei Jahren ist es die nächste herbe Enttäuschung für die deutsche Auswahl unter Bundestrainer Joachim Löw, dessen Zeit auf der Trainerbank mit diesem Spiel nach rund 15 Jahren endete.

Die Reaktionen nach dem Abpfiff in der ARD und bei Magenta TV:

Nationaltrainer Joachim Löw: "Das ist eine große Enttäuschung für uns alle. Wir haben uns wirklich mehr erhofft und der Glaube an diese Mannschaft war absolut da. In solchen Spielen ist einfach auch entscheidend, dass man die wenigen Chancen, die man manchmal hat, eben auch konsequent nutzt und wir hatten zwei Großchancen – Timo Werner und Thomas Müller haben leider keine Tore gemacht – und deswegen tut es uns leid, dass wir jetzt aus dem Turnier raus sind. (...) Wir hätten uns etwas anderes erhofft bei diesem Turnier und deswegen tut es mir auch leid, dass die große Begeisterung, die zuhause vorhanden war, jetzt natürlich mit so einem Spiel dahin ist."

EM 2021 Müller ist der große Verlierer und einer der heimliche Chef – die Einzelkritik 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Manuel Neuer Note: 3. Manuel Neuer war sofort bei einem Schuss Sterlings gefordert. Spielte wie immer aufmerksam mit und war ein sicherer Rückhalt und Anspielstation. Fing viele Flanken sicher ab. Bei den Bällen, die er auf das Tor bekam, war er kaum gefordert. Bei den Gegentoren war er ohne Abwehrchance. Mehr

Kapitän Manuel Neuer: "Die Chance haben wir verpasst, deswegen ist die Enttäuschung riesengroß. (...) Das Spiel war ja auch auf der Kippe gewesen. In der ersten Halbzeit hatte Timo Werner eine klasse Chance, wenn wir dann das 1:0 machen, oder auch beim Thomas (Müller, Anm. d. Red.), wenn der das 1:1 macht in der Situation, dann dreht sich hier vielleicht auch einiges. Und man hat schon gemerkt, dass die Zuschauer ein bisschen unruhig waren und jetzt sind sie natürlich alle laut, das ist klar, sie sind weitergekommen, aber das war nicht immer so, dass die uns hier an die Wand geschrien haben und überzeugt davon waren, dass England unbedingt weiterkommt."

Toni Kroos: "Es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel bis zum 1:0. Ich glaube, beide Mannschaften haben sich ein bisschen neutralisiert, dementsprechend bitter ist es natürlich, klar. (...) Das 1:0 hat natürlich alles verändert. Ich glaube, dass wir England vorher kaum Chancen gegeben haben, wir auch nicht viele hatten, es war bis dahin ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben bis dahin ein absolut ordentliches Spiel gemacht. (...) Wenn du im Achtelfinale rausgehst, ist es enttäuschend. Wir haben uns in einer Gruppe durchgesetzt, die zwar schwierig war, aber insgesamt: Wenn du ausscheidest, ist es sehr, sehr bitter."

Kai Havertz: "Ich fand in der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. England hat jetzt auch keine allzu schlechte Mannschaft. Wenn du im Achtelfinale rausfliegst, ist es natürlich enttäuschend. Das ist ein bitterer Abend."