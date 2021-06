Schon seit Tagen fallen die schottischen Fußballfans in London ein. Zwar dürfen wegen der Corona-Beschränklungen nur 22.500 Fans ins Wembley-Stadion, doch Tausende wollen zumindest in der Stadt sein, wenn die älteste Paarung der Geschichte der Fußball-Länderspiele zum 107. Mal ausgetragen wird. 1872 trafen sich die Teams der beiden britischen Verbände auf dem Hamilton Crescent von Glasgow erstmals und schossen kein Tor. Das Spiel endete 0:0.

An diesem Freitag aber werden Tore und ein Sieg der jungen englischen Mannschaft erwartet. Für José Mourinho käme ein Sieg Schottlands am Abend (21 Uhr/live im ZDF, auf Magenta TV und im stern-Ticker) in dem brisanten EM-Duell einem Wunder gleich. "Aber Wunder gibt es nur sehr selten. Und ich spreche bewusst von einem Wunder, weil es einen großen Qualitätsunterschied gibt", schrieb der portugiesische Starcoach in einer Kolumne für die britische Zeitung "The Times".

England vs Schottland: "Wunder sind selten"

"Kann Schottland in Wembley gewinnen? Ja, es ist ein Fußballspiel. Aber nein, denn England hat die viel bessere Mannschaft mit viel besseren Spielern. Jeder der 26 Spieler in Englands Kader würde bei Schottland in der Startelf stehen." Der portugiesische Startrainer war viele Jahre Coach des FC Chelsea, von Manchester United und den Tottenham Hotspur und ist daher ein Kenner des englischen Fußballs.

Das Trink-Duell auf Londons Straßen allerdings haben die schottischen Fans, "Tartan Army" genannt, sicherlich gewonnen. Die Dauer-Party macht allerdings Virologen enorme Sorgen: In London breitet sich gerade die Delta-Variante des Coronavirus' schnell aus. Szenen einer Party ohne Abstand und Masken.