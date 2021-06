Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist in der Partie gegen Finnland zusammengebrochen und musste auf dem Rasen wiederbelebt werden. Eine Auswahl an Reaktionen auf das Drama von Kopenhagen.

"Wir hatten einen der Unseren, der am Boden lag und um sein Leben kämpfte. Das bedeutet, dass Fußball völlig bedeutungslos wird. Wie sind froh, dass es ihm gut geht", sagte der dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand sichtlich gerührt, nachdem die Partie zwischen Dänemark und Finnland zu Ende gespielt war.

Das Gruppenspiel der Fußball-EM war zuvor von einem dramatischen Zwischenfall überschattet worden. Spielmacher Christian Eriksen kollabierte in der 43. Spielminute und musste noch auf dem Platz wiederbelebt werden. Anschließend wurde der 29-Jährige in ein Kopenhagener Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Die Spieler beider Mannschaften entschieden sich trotz der schwierigen Situation, die Partie noch am Abend zu Ende zu bringen. Dänemark verlor mit 1:0 gegen die Finnen.

Romelu Lukaku widmet sein erstes Tor Christian Eriksen

Das Schicksal von Christian Eriksen schockierte Fußballfans und Sportler weltweit. Der belgische Stürmer Romelu Lukaku widmete sein erstes Tor in der Partie Belgien gegen Russland seinem Teamkollegen Eriksen. In der Serie A spielen sie gemeinsam bei Inter Mailand. "Chris, stay strong. I love you", rief Lukaku nach seinem Treffer in der zehnten Minute in die Kamera.

Nach dem Spiel sagte der 28-Jährige: "Ich habe vor dem Spiel viele Tränen für Christian Eriksen vergossen. Es war schwer für mich, mich zu konzentrieren. Ich werde ihm auf jeden Fall eine Nachricht schicken, aber er muss nicht sofort antworten. Ich hoffe, es geht ihm gut, für seine zwei Kinder, die ihn brauchen." Eriksens Verein Inter twitterte: "Alle unsere Gedanken sind bei dir!"

Genesungswünsche gab es auch von zahlreichen anderen Vereinen, Verbänden und Spielern:

Auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zeigte sich von dem Drama um Eriksen tief getroffen. Dass Christian Eriksen wach und sein Zustand stabil ist, sei "die beste Nachricht, die je in einem Fußballstadion verkündet wurde", schrieb die 43-Jährige bei Facebook und dankte zugleich den Spielern und den Fans im Stadion, dass sie auf die Situation mit Würde reagiert hätten.

Christian Eriksen am Sonntagmorgen im "stabilen Zustand"

Frederiksens finnische Amtskollegin Sanna Marin twitterte: "Unsere Gedanken sind jetzt bei Christian Eriksen." Dazu stellte sie ein Herz und eine Dänemark-Flagge.Reaktionen gab es auch vom dänischen Kronprinzenpaar Mary und Frederik, die das Drama live im Stadion verfolgt hatten, und vom britischen Prinzen William. Der 38-Jährige zeigte sich bei Twitter erleichtert, dass es Christian Eriksen besser gehe und dankte dem medizinischen Stab sowie dem britischen Schiedsrichter Anthony Taylor.

Einen Tag nach seinem Zusammenbruch befinde sich Christian Eriksen weiter in einem stabilen Zustand, teilte der dänische Fußballverband DBU mit. Er sei noch immer im Krankenhaus. Bei einem Gespräch am Sonntagmorgen habe der 29-Jährige seinen Mannschaftskollegen seine Grüße ausgerichtet. Die Nationalmannschaft und ihr Betreuerstab hätten Krisenbetreuung erhalten, erklärte der DBU weiter. Man werde nach dem Vorfall des Vorabends weiterhin füreinander da sein. Der Verband bedankte sich außerdem für die herzlichen Grüße an Eriksen von Fans, Spielern, Königsfamilien, internationalen Verbänden und Vereinen.