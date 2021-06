Vorfreude, aber auch leichte Nervosität liegen am Dienstag in München in der Luft. Am Abend spielt das DFB-Team in der Arena gegen Frankreich. "Franzosen als amtierende Weltmeister, da muss man natürlich schon mit dem nötigen Respekt an die Sache herangehen, auf volle Offensive schalten, denke ich mal. Ich bin optimistisch, dass mit dem Heimvorteil, mit den 14.000 Fans im Rücken, dementsprechend das kleine Quäntchen Glück, auch der Moment auf unserer Seite steht und dass wir da mit einem 2:0 rausmarschieren." "Ich glaube, es wird recht schwer für uns. Aber wir setzen uns trotzdem durch. Wir sind optimistisch. Der Tipp ist schwierig abzugeben, hätte ich jetzt mal gesagt." München ist eine von elf Gastgeber-Städten der paneuropäischen Fußball-EM dieses Jahr. Bereits am Mittag fanden sich zahlreiche Frankreich-Fans in der Innenstadt ein und zeigten sich ziemlich siegessicher. "Natürlich wird Frankreich gewinnen. Aber wissen Sie was? Sogar hier in München haben uns Deutschland-Fans gesagt, dass Mbappé heute Abend zwei Tore schießen wird. Also selbst die Deutschen sind nicht zuversichtlich. Wir werden heute Abend gewinnen." "Es wird ein hartes Spiel zwischen Deutschland und Frankreich. Deutschland ist immer noch eine starke Mannschaft. Aber wir sind ziemlich überzeugt von unserer Mannschaft, wir haben die besten Stürmer der Welt. Wir sind sehr zuversichtlich." Der EM-Auftakt der DFB-Elf ist um 21 Uhr.