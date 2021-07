Football's Coming Home? Mit dem Einzug der Three Lions ins EM-Finale ist die Erfüllung des Titeltraums nun zum Greifen nah. Die britische Presse ist elektrisiert.

Während Fußball-Auguren rund um den Globus noch darüber brüten, ob der umstrittene Elfmeter nun berechtigt war oder nicht, werden in Großbritannien bereits die Geschichtsbücher neu geschrieben. Die Rede ist von "King Kane" und seinen "historischen Jungs", die es "ENDLICH" vollbracht haben und der Fußball-Nation das "vermutlich beste Gefühl der Welt" bescheren.

Ja, der Einzug der englischen Nationalelf ins EM-Finale elektrisiert die britische Presse. Die Three Lions bestreiten erstmals seit 55 Jahren wieder ein hochkarätiges Endspiel. Und der schieren Freude über die greifbare Titelchance wird auf den Titelseiten, in entsprechend großen Lettern, gebührend Sorge getragen.

England zieht ins EM-Finale ein – das Medienecho

"ENDLICH", schreit die Titelschlagzeile des "Mirror" von der Zeitungsauslage. Teamkapitän Harry Kane und "seine Helden" haben die Dänen geschlagen – "nach 55 Jahren Schmerzen".

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Bestens aufgelegt zeigen sich auch die "Daily Mail" und der "Daily Express", die dem Finaleinzug mit doppeldeutigem Wortwitz würdigen wollen. "Englands Zeit ist gekommen", ruft der "Daily Express" aus, und meint auch: "ENDLICH", im englischen Original "FINALLY", also versehen mit einer kleinen Wortspielerei.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Die "Daily Mail" hingegen fragt ihre Leser in Anlehnung an den Teamkapitän: "Kane you believe it?", können Sie es glauben ("Can you believe it")?

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Im Sportteil der "Daily Mail" wird der Teamkapitän – und Schütze des Elfmeters – gar zu "King Kane", also König Kane, gekrönt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Andere Zeitungen lässt der EM-Finaleinzug augenscheinlich träumen: "Ist das der größte Traum aller Zeiten?", fragt etwa der "Daily Star".

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Der "Guardian" ist sich hingegen sicher: "England träumt".

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Fast schon kleinlaut – im Vergleich zu den anderen Blättern – präsentiert sich die Titelseite des "Daily Telegraph". Wenngleich die gut versteckte Schlagzeile keine Spur zurückhaltender ausfällt: "Die historischen Jungs".

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Für die "Sun" haben sich die Three Lions, so einer von vielen Spitznamen der Nationalelf, ins Finale "gebrüllt". Für das Boulevardblatt "Vermutlich das beste Gefühl der Welt".

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Angesichts der Jubel-Schlagzeilen darf man gespannt auf die Zeitungsausgaben am kommenden Montag warten – dem Tag nach dem EM-Finale zwischen England und Italien (Sonntag, 11. Juli, ab 21 Uhr im ZDF), wo entweder ein Traum in Erfüllung geht oder weiter zu träumen bleibt.