Während einer Live-Schalte zog in einem kleinen See hinter Reporter Lennert Brinkhoff ein Hai seine Bahnen. Oder doch nicht? Wer steckte hinter dem tierischen Gag.

Was war das denn? Eine Haifischflosse während einer ARD-Liveschalte sorgte am Sonntagnachmittag im Netz für große Erheiterung. Doch wer steckte hinter dem tierischen Scherz im Campo Bavaria des DFB?

Was schwimmt denn da? Nichtsahnend lauschten die Zuschauer in der ARD am Sonntagnachmittag dem Update aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach. Plötzlich tauchte in dem kleinen See hinter Reporter Lennert Brinkhoff eine graue Haifischflosse durchs Bild. Haialarm im DFB-Quartier? Oder doch ein Gag von Klassenkasper Thomas Müller, wie einige Twitter-User umgehend vermuteten? Nichts dergleichen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Campo Bavaria

"Live aus Haizogenaurach", twitterte die ARD selbst. Damit war schnell klar, dass es die Journalisten selbst waren, die sich den kleinen Scherz erlaubt hatten. Demnach entstand die Idee nur wenige Tage zuvor. Offenbar als man im Team des Bayerischen Rundfunks (der zeichnet während der Fußball-EM für die Berichte aus Herzogenaurach verantwortlich) in Erinnerungen an die WM 2014 in Brasilien schwelgte. Angesichts des zermürbenden Kicks gegen die Ungarn auch irgendwie verständlich. Vom Wetter einmal ganz abgesehen. Es sei als Anlehnung an das Campo Bahia gedacht gewesen, weil es im Campo Bavaria nur Frösche gebe, erklärte BR-Sportchef Christoph Wetzel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Das haben dann ein paar Kollegen in ihrer Freizeit gemacht. Wir wollten etwas zum Schmunzeln machen", so Wetzel weiter.

EM 2021 Das Formbarometer der Teams: Aussichten für Deutschland – unvorhersehbar 1 von 16 Zurück Weiter Zurück Weiter Wales

Aussichten: Offenes Achtelfinale gegen Dänemark

Wales hat eine robuste Defensive und mit Aaron Ramsey und Gareth Bale zwei Superstars in der Offensive. Die Leistungen der Waliser waren bislang nicht immer überzeugend, aber für das Achtelfinale hat es trotzdem gereicht. Gegen Dänemark ist der Ausgang offen, beide Mannschaften sind etwa gleichstark. Der Nachteil der Waliser: Sie werden nicht von einer emotionalen Welle getragen, wie es bei den Dänen nach dem Eriksen-Vorfall der Fall ist. Mehr

Das gelang mit der Flosse aus Pappmaché in jedem Fall, denn via Twitter amüsierten sich die User köstlich über den Gag. "Immer diese Typen, die Hai sagen, wenn sie ne Kamera sehen", schrieb einer. Ein anderer erkundigte sich, wo Ralph Möller bleibe, wenn man ihn mal brauche. Auf die Frage eines weiteren Users, der sich bei Reporter Brinkhoff nach den Hintrgründen erkundigte, antwortete dieser: "Ermittlungen laufen".