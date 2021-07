Ein Bild des bayerischen Ministerpräsidenten sorgt in sozialen Netzwerken für einige Lacher. Auf Instagram hatte sich Markus Söder mit einem blauen "Italia"-Kapuzenpullover gezeigt.

Am Tag nach dem Einzug Italiens ins Halbfinale der Europameisterschaft hat Markus Söder auf Instagram verraten, dass er nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft Italien-Fan ist: "Klar, für wen ich bei der EM die Daumen drücke? Die Azzurri haben es verdient – und Italien ist für uns Bayern ohnehin ein Sehnsuchtsland." Die Italiener hatten am Freitag bei der letzten EM-Begegnung des Turniers in München Belgien mit 2:1 geschlagen.

So weit, so gut. Mehrere Nutzer:innen schauten ganz genau hin – und erkannten auf dem Foto einen gelben Fleck auf dem ersten A des Aufdrucks "Italia":

Und dieses Detail sorgte für einige Witze unter dem Beitrag: "Den Soßenfleck nennt man wohl Commitment", schreibt ein Nutzer. Und ja, auf den Fleck stürzten sich die meisten Nutzer:innen, die ihre Witze machten. Doch einige Menschen verteidigten Söder auch und rieten zu mehr Entspannung: "Habt ihr etwa noch nie nen Fleck auf dem Pulli gehabt, ihr Nasen?", ist zum Beispiel zu lesen. Fabian Köster, Autor bei der "heute show", bedankte sich auf seine Weise: "Danke für die schöne Vorlage – die Memes zum Bild gibt's bei mir." Und ließ auf seinem verifizierten Account kurze Zeit später direkt Taten folgen:

Sein Beitrag kam bei seinen Follower:innen entsprechend gut an – und sammelte bis Samstag um 18 Uhr knapp 30.000 Likes und damit doppelt so viele wie Söder mit seinem Beitrag.

Markus Söder: Am Abend durfte man sein Bild nicht mehr kommentieren

Lustige bis bissige Kommentare findet man unter Söders Posting zuhauf, doch es gibt auch einige Dankesworte – aus Italien und von in Deutschland lebenden Italiener:innen. Mehrere User:innen bedankten sich und grüßten den bayerischen Ministerpräsidenten, dessen Bundesland vier Begegnungen der EM ausrichten durfte. In München fanden die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das oben genannte Viertelfinale statt.

Am Abend konnte man Söders Bild auf Instagram nicht weiter kommentieren. Er (oder sein Team) schränkten im Lauf des Nachmittags die Kommentarfunktion ein, weshalb man nichts mehr unter das Foto schreiben konnte. (Anm.d.Red.: Zwei Redakteur:innen überprüften die Funktionalität und erhielten am Samstag um 17.30 Uhr den von Instagram formulierten Hinweis: "Kommentare wurden für diesen Beitrag eingeschränkt.)

Auf dem Weg zum Titel müssen die Italiener am Dienstag den Mitfavoriten aus Spanien aus dem Weg räumen. Die Spanier hatten am Freitag mit der Schweiz einige Probleme, behielten dann aber im Elfmeterschießen die Nerven. Die Halbfinals und das Endspiel steigen in London. Vorausgesetzt, die Uefa ändert die Pläne nicht überaus kurzfristig. Denn England hat aktuell mit akut steigenden Corona-Infektionszahlen zu kämpfen.