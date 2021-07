Als Deutschland gegen England aus dem Turnier flog, weinte ein kleines Mädchen bitterlich im Wembley-Stadion. Weil es dafür noch beschimpft wurde, wollte ein Brite ihr ein finanzielles Trostpflaster verschaffen. Das hat besser geklappt als erwartet.

Ein Brite hat mehr als 33.500 Pfund für ein kleines deutsches Mädchen eingesammelt, das bei der EM-Niederlage von Deutschland gegen England im Stadion bitterlich geweint hatte. Joel Huges aus Wales hatte eine Spendenkampagne gestartet, nachdem das Mädchen von englischen Fans beim Weinen bejubelt und danach im Internet aggressiv beleidigt wurde.

Hughes wollte damit dem Mädchen zeigen, dass nicht alle Menschen in Großbritannien "schrecklich" seien. Nach dem Spiel war das weinende Mädchen im Fernsehen und auf den Stadionbildschirmen gezeigt worden. In sozialen Medien wurde es mit zum Teil sehr beleidigenden und aggressiven Kommentaren mit Bezügen zum Zweiten Weltkrieg geteilt. Viele Briten hatten das scharf verurteilt, darunter die ehemaligen englischen Fußballer Gary Lineker und Stan Collymore.

Spendenaktion sollte Mädchen 500 Pfund bringen

Ursprünglich hatte Hughes 500 Pfund (etwa 580 Euro) als Ziel der Crowdfunding-Kampagne ausgegeben. Bis Sonntag waren aber bereits über 33.500 Pfund (etwa 39.026 Euro) zusammengekommen. Der Initiator sagte, er hoffe, mit der Familie des Mädchens in Kontakt treten zu können. Das Geld will er an eine gemeinnützige Organisation spenden.