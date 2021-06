In der 75. Minute des EM-Achtelfinals streichelte Frankreichs Mittelfeldstar Paul Pogba die Kugel aus 23 Metern in den rechten oben Torwinkel der Schweizer. Traumtor. Das 3:1 und die Vorentscheidung. Da wird man doch wohl mal anständig jubeln dürfen? Pogba legte prompt ein provokantes Tänzchen auf den Rasen. Keine Viertelstunde später netzte Gavranovic zum Ausgleich ein. Der Rest bekannt. Der Pogba Dance in Bildern. Dieses Mal ohne Happy-End.