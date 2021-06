Bei der deutschen Nationalmannschaft machte sich nach dem Sieg gegen Portugal Erleichterung breit. Der Blick geht bereits nach vorne. Robin Gosens gab ein legendäres Interview.

Joachim Löw verschwand sichtlich erleichtert im Kabinengang, die deutschen Nationalspieler um einen strahlenden Robin Gosens machten sich auf zur Ehrenrunde zu den fröhlich singenden Fans, die endlich das erste große EM-Sommerfest in München feiern konnten. "Oh, wie ist das schön", hallte es durch die Arena. Angetrieben von den als verkappten Außenstürmern überragenden Gosens und Joshua Kimmich begeisterte die Nationalmannschaft mit Offensivfußball beim 4:2 (2:1) gegen Lieblingsgegner Portugal - trotz manch defensiver Wackler.

Robin Gosens stand nach Abpfiff vor den Mikros und schüttete sein Herz aus. Er war zum "Man of the Match" gewählt worden und gab unverblümt zu: "Da geht mir einer ab". Seine Reaktion im Wortlaut: "Jogi Löw hat uns gestern beim Abschlusstraining eingeheizt und uns gesagt, dass es ein Alles-oder-Nichts-Spiel ist, dass ordentlich Druck auf dem Kessel ist. Das haben wir heute mit Bravour gelöst. Wir haben alles reingehauen, haben Tempo angezogen, sowohl defensiv als auch offensiv. Wir haben uns belohnt für unseren Spirit heute und da bin ich einfach ultrahappy." Zur eigenen Leistung: "Kannst mich gerne mal zwicken, selbst dann glaube ich es nicht. Es ist geil. Ein Tor zu schießen für die Nationalmannschaft ist immer etwas Besonderes, dann noch bei so einem Turnier. Bei so einem Spiel, das so wichtig ist. Da geht mir wiederum einer ab. Aber jetzt geht die Fahrt wieder ab Richtung Ungarn, da müssen wir auch wieder drei Punkte holen".

Weitere Stimmen zum Spiel:

Joachim Löw: "Insgesamt war das eine klasse Leistung, tolle Einstellung, tolle Moral in der schwierigen Situation. Zu recht auch in der Höhe gewonnen. Wir mussten ein paar Dinge korrigieren und verbessern. Es war von Anfang an Tempo in unseren Aktionen. Das war unser Plan und das ist aufgegangen."

Thomas Müller: "Die Stimmung gerade bei Länderspielen ist nicht so euphorisch. Aber wenn man so gute offensive Szenen hat, dann kocht der Kessel. Wir haben auch ein paar Dinge verbessert. Wir haben spielerisch und nach vorn viel Gutes gesehen. Jetzt haben wir die drei Punkte, die wir unbedingt benötigt haben. Jetzt dürfen wir nicht überdrehen, wir haben die Ungarn gesehen. Man darf so eine kleine Euphorie auch ein bisschen spüren, aber wir müssen auch sachlich bleiben. Ich denke, wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt."

Havertz: "Vertrauen dem Trainer"

Kai Havertz: "Wir können erstmal zufrieden mit der Leistung sein genau wie mit dem Sieg. Ich freue mich natürlich über das Tor, aber die kühle Art ist eher so meine Spielweise. Es war wichtig für uns, dass wir nach dem verlorenen Spiel gegen Frankreich nicht alles über den Haufen werfen, sondern bei unserer Linie bleiben. Wir vertrauen dem Trainer, wir vertrauen dem System. Deshalb sind wir froh, heute das Spiel gewonnen zu haben. Ungarn ist eine defensiv starke Mannschaft, die alles daran setzt, kein Tor zu kassieren. Bei der EM ist jeder Gegner stark."

Fernando Santos (Nationaltrainer Portugal): "Es ist meine Verantwortung. Ich wollte so spielen. Wir hatten im Mittelfeld schon eine Überlegenheit, aber die Deutschen haben es geschafft, sich immer wieder aus den schwierigen Situationen zu befreien. Im Großen und Ganzen, meine Spieler haben alles versucht. Aber gegen Deutschland zu spielen, ist einfach schwierig. In der ersten Halbzeit haben sie nur zwei Fouls begangen. Wir haben in Ballbesitz Probleme gehabt. Deutschland war das bessere Team. Die Verantwortung übernehme ich."