Deutschland wird die Fußball-Europameisterschaft 2024 austragen. Das hat das 17-köpfige Uefa-Exekutivkomittee in Nyon entschieden. Der DFB setzte sich mit seiner Bewerbung gegen die Türkei durch.

EM-Botschafter Philipp Lahm und Bundestrainer Joachim Löw kamen zuvor bei der Präsentation der deutschen EM-Bewerbung vor der Türkei zum Zug. Per Losentscheid hatte der DFB den Vortritt vor dem Mitbewerber erhalten, um den Wahlleuten die Turnierpläne vorzustellen. Lahm hatte vor Sitzungsbeginn in einer Video-Botschaft nochmals die Hoffnung auf ein Heimturnier 2024 unterstrichen. "Heute ist der Tag, auf den wir so lange hingearbeitet haben. Wir sind mehr als überzeugt von unserem Konzept, aber es liegt nicht mehr in unseren Händen. Heute entscheidet das Exekutivkomitee der Uefa, ob wir die Euro 2024 bekommen. Also drückt uns die Daumen, dass wir 2024 wieder eine Europameisterschaft in Deutschland haben", hatte der EM-Botschafter in seiner Twitter-Nachricht gesagt.