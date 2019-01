Angst um Emiliano Sala. Der argentinische Fußballprofi war an Bord eines Kleinflugzeugs, das über dem Ärmelkanal vermisst wird. Der 28-Jährige war auf dem Weg vom französischen Nantes zu seinem neuen Club Cardiff City in Wales. Vor der Küste der Kanalinsel Guernsey verschwand die einmotorige Maschine am späten Montagabend vom Radar. Trotz einer großangelegten Suche gelang es Rettungsteams bislang nicht, eine Spur des vermissten Flugzeugs zu finden. Die argentinische Zeitung Clarin veröffentlichte eine Sprachnachricht, die von Sala stammen soll. "Wir sind oben im Flugzeug und es sieht aus, als ob es gleich abstürzt", heißt es in der Mitteilung. Salas Vater Horacio sagte Journalisten in Argentinien, sein Sohn habe sich so gefreut, zu einem größeren Club wechseln zu können. Alles lief gut, er spielte gut und jetzt diese Nachrichten, es gibt keine Worte, um das zu erklären." Sala war in der vergangenen Woche für rund 17 Millionen Euro Ablöse zu Cardiff gewechselt. Nun sollte er in Wales antreten. In Frankreich hatte der Stürmer seit 2012 gespielt. Für seinen Club Nantes schoss er in dieser Saison zwölf Tore. In der französischen Stadt versammelten sich am Dienstag Salas Fans, vereint in Bangen, Hoffen und Trauer.