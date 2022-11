England gegen Iran: Übertragung, Stream, Team-News & voraussichtliche Aufstellungen

In der WM-Gruppe B treffen zum Auftakt England und der Iran aufeinander. Alle wichtigen Infos zur Partie gibt es hier auf einen Blick.

Am Montagnachmittag stehen sich in der WM-Gruppe B England und der Iran gegenüber. Während der Vizeeuropameister klarer Favorit auf den Gruppensieg ist, dürfte die iranische Auswahl kaum Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase haben. Unterschätzen sollte man den dreifachen Asienmeister aber keinesfalls.



Alles Wissenswerte zum Gruppenspiel gibt es hier im Überblick zusammengefasst.

Wo spielt England vs. Iran?

Spielort: Al-Rayyan

Stadion: Khalifa International Stadium

Datum: 21. November 2022

Anpfiff: 14 Uhr

Wo wird England gegen Iran übertragen?

Deutschland: ZDF, Magenta TV

Österreich: ORF1

Schweiz: SRF 2

England - Iran: Direkter Vergleich

Beide Nationen treffen erstmals aufeinander.

Aktuelle Formkurve (letzte 5 Spiele)

England: U U N N U

Iran: N S N S U

England Team-News

Obwohl Kyle Walker aufgrund einer Leistenverletzung seit Anfang Oktober kein Pflichtspiel mehr für Manchester City bestritten hat, wurde er von Gareth Southgate für die WM in Katar nominiert. Für das erste Gruppenspiel wird der Außenverteidiger aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen. James Maddison (Knieprobleme) droht ebenfalls auszufallen.

England: Voraussichtliche Aufstellung gegen den Iran

England Startelf (4-2-3-1): Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane



Bank: Pope, Ramsdale, Dier, Coady, Alexander-Arnold, White, Henderson, Phillips, Foden, Maddison, Gallagher, Grealish, Rashford, Wilson

Iran Team-News

Bei der iranischen Nationalmannschaft ist Leverkusens Sardar Azmoun das große Sorgenkind. Irans bester Angreifer fällt seit Anfang Oktober mit einem Muskelfaserriss aus. Gegen England könnte der 27-Jährige durch Routinier Karim Ansarifard ersetzt werden.

Iran: Voraussichtliche Aufstellung gegen England

Iran Startelf (4-1-4-1): Beiranvand - Moharrami, Kanani, Khalilzadeh, Hajsafi - Ezatolahi - Jahanbakhsh, Nourollahi, Amiri, Taremi - Ansarifard



Bank: Niazmand, Abedzadeh, Hosseini, Mohammadi, Pouraliganji, Cheshmi, Hosseini, Rezaeian, Jalali, Ghoddos, Torabi, Ghlozadeh, Karimi

