von Eugen Epp Fußballer Erling Haaland schwört auf kuriose Schlaftechniken: Er trägt eine Blaulichtfilterbrille und klebt sich nachts den Mund zu. Ob das wirklich etwas bringt, ist aber unklar.

Nicht nur Bundesliga-Fans versetzte Erling Haaland mit seinen Leistungen ins Staunen, auch nach seinem Wechsel in die Premier League zu Manchester City für 60 Millionen Euro trifft der Stürmer zuverlässig weiter. In seiner ersten Saison erzielte er in 35 Ligaspielen 36 Tore und war damit erfolgreichster Torjäger der englischen Liga.

Viele Fans (und wohl auch Gegner) fragen sich: Was ist das Erfolgsgeheimnis von Erling Haaland? Es könnte auch mit seinem Schlaf zu tun haben. In einem Podcast sprach der Norweger nämlich darüber, wie seine Nächte ablaufen – und die unterscheiden sich durchaus von gewöhnlichen Schlafgewohnheiten. Haaland setzt auf bestimmte Tricks, von denen er sich verspricht, seine sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern.

Erling Haaland: Seine Schlaftricks sind nicht wissenschaftlich belegt

"Ich glaube, Schlaf ist die wichtigste Sache der Welt", erklärte der 23-Jährige. Dabei komme es für ihn auf einfache Dinge an: "Ich denke, es ist nicht sinnvoll, viele Dinge zu tun – aber kleine Sachen jeden Tag über einen längeren Zeitraum zu tun, zahlt sich wirklich aus." So setzt sich Haaland vor dem Schlafengehen eine Blaulicht-Sonnenbrille auf, die er dann drei Stunden lang trägt.

Die speziellen Brillen sollen blaues Licht filtern und damit die Schlafqualität verbessern. Allerdings kam eine aktuelle Überblicksstudie des Forschungsnetzwerks Cochrane zu dem Ergebnis, dass es dafür bisher keine empirischen Beweise gebe. Haaland scheint dennoch von der Wirkung überzeugt zu sein.

Außerdem schläft der Norweger nach eigener Aussage stets mit zugeklebtem Mund – ein Trend, der sich "Mouth Taping" nennt. Dabei klebt man sich ein atmungsaktives Pflaster über den Mund. Auch dieser Technik werden positive Auswirkungen auf Schlaf und Immunsystem nachgesagt. Allerdings fehlen auch hier klare wissenschaftliche Nachweise.

Cristiano Ronaldo schläft in verschiedenen Phasen

Auch andere Weltklasse-Spieler setzen auf kuriose Schlaftricks. Cristiano Ronaldo ist bekannt dafür, polyphasischen Schlaf zu praktizieren, seine Schlafzeit also in mehrere Phasen aufzuteilen. Der Portugiese folgt den Empfehlungen von Schlafcoach Nick Littlehales und legt über 24 Stunden verteilt fünf jeweils 90 Minuten lange Nickerchen ein. Das soll für eine bessere Erholung und Verdauung sorgen.

Quellen: Podcast "Impaulsive" auf Youtube / ZDF / "Independent"

