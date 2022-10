Maxim Leitsch ist körperlich und mental ermüdet und wird dem FSV Mainz vorerst fehlen.

Maxim Leitsch wird dem FSV Mainz 05 auf unbestimmte Zeit fehlen. Grund ist ein "körperlicher und mentaler Erschöpfungszustand" beim 24-Jährigen.

Nach seinem Wechsel vom VfL Bochum zum FSV Mainz hatte sich Maxim Leitsch bei den 05ern umgehend zum Stammspieler aufgeschwungen. Sowohl in der ersten Pokalrunde als auch an den ersten sieben Spieltagen der Bundesliga stand der junge Innenverteidiger in der Startelf von Bo Svensson - danach fehlte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung, ehe er auch am vergangenen Wochenende nicht zum Einsatz kam.

Am Mittwoch gab der FSV bekannt, dass Leitsch auf unbestimmte Zeit pausieren wird. Der 24-Jährige leidet demnach "an einem körperlichen und mentalen Erschöpfungszustand" und wird vorerst nur leichtes Training absolvieren. Es wird vermutet, dass die Erschöpfung als Folge einer überstandenen Infektion aufgetreten ist - weitere Untersuchungen und Tests sollen nun genaueren Aufschluss darüber bringen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Erschöpfungszustand: FSV Mainz für unbestimmte Zeit ohne Maxim Leitsch veröffentlicht.