Erste WM-Entscheidung: Niederlande als Gruppenerster im Achtelfinale - Senegal folgt als Zweiter

Erste WM-Entscheidung in Gruppe A: Die Niederlande steht als Gruppenerster im Achtelfinale - Senegal folgt als Zweiter. Ecuador und Katar sind raus.

Die Gruppe A ist beendet, die ersten Entscheidungen bei dieser Weltmeisterschaft sind gefallen. Die Niederlande hat sich erwartungsgemäß als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert, der Senegal folgt auf Rang zwei.

Durch Tore von Shootingstar Cody Gakpo und Frenkie de Jong hat die Niederlande einen ungefährdeten Sieg gegen Gastgeber Katar eingefahren und damit Platz eins in Gruppe A gesichert. Dahinter folgt der Senegal ins Achtelfinale, der im Duell gegen Ecuador mit 2:1 die Oberhand behielt. Sarr per Elfmeter und Koulibaly erzielten die Treffer. Caicedo hatte die erste Führung der Senegalesen noch ausgeglichen.



Auf wen beide Teams in der K.o.-Runde treffen ist noch völlig offen und entscheidet sich erst am Dienstagabend am letzten Spieltag von Gruppe B (ab 20 Uhr). Oranje wird sich gegen den Gruppenzweiten messen müssen, Senegal gegen den Gruppensieger.

Neben Ecuador ist damit auch der Gastgeber raus aus dieser WM. Zum ersten Mal in der Geschichte findet eine K.o.-Phase ohne das Gastgeberland statt. Das hatte man im Vorfeld allerdings auch erwarten können.

