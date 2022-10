Der VfL Bochum hat gegen desaströse Frankfurter einen klaren 3:0-Erfolg eingefahren und seinen ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert.

Neun Spieltage hat der VfL Bochum benötigt, um endlich den ersten Saisonsieg einfahren zu können. Der Tabellen-Letzte hat Eintracht Frankfurt, das sich heute von seiner schlechtesten Seite präsentiert hat, mit 3:0 besiegt. Die Tore erzielten Philipp Hofmann, Philipp Förster und Evan Ndicka (per Eigentor). Wir werfen einen Blick auf die Reaktionen im Netz.

Eintracht Frankfurt wird immer mehr zur Wundertüte der Bundesliga. Unmittelbar nach dem Sieg gegen Tabellenführer Union Berlin und dem beachtlichen Unentschieden gegen Tottenham Hotspur, setzte es eine böse 0:3-Pleite gegen den VfL Bochum. Dementsprechend verärgert sind die Anhänger, die in dieser Saison zu keiner Zeit wissen können, was sie erwartet.

In Bochum hat man in dieser Saison wahrlich noch nicht viel Grund zur Freude gehabt. Lediglich ein einziger Punkt sprang an den ersten acht Spieltagen heraus. Das 3:0 gegen Eintracht Frankfurt ist nicht nur ein Befreiungsschlag, sondern endlich auch ein Hoffnungsschimmer im Kampf gegen den Abstieg.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Erster Saisonsieg: Bochum stutzt den Adlern die Flügel - Die Netzreaktionen veröffentlicht.