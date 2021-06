Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft will bei der Europameisterschaft in Trikots auflaufen, die eine politische Botschaft enthalten, die Moskau so gar nicht gefällt.

Die Trikots der Ukraine für die in dieser Woche beginnende Fußball-Europameisterschaft kommen in Moskau gar nicht gut an: Auf den am Sonntag vom ukrainischen Fußballverband präsentierten Sporthemden sind die Umrisse der Ukraine abgebildet, einschließlich der von Russland annektierten Krim. Zudem tragen sie patriotische Slogans.

Der Präsident des Fußballverbandes, Andrej Pawelko, veröffentlichte ein Bild der gelb-blauen Jerseys bei Facebook und schrieb dazu, die Spieler würden diesmal "besondere Trikots" tragen.

Moskau reagiert mit Verärgerung und Spott

Auch die von pro-russischen Separatisten kontrollierten Regionen Donezk und Lugansk sind auf den Trikots eingezeichnet. Daneben stehen die Worte: "Ruhm für die Ukraine! Ruhm für die Helden!". Der Slogan ist ein patriotischer Ausruf. Er galt als Leitmotiv der Demonstranten, die den vom Kreml unterstützten ehemaligen Machthaber der Ukraine, Viktor Janukowitsch, bei Protesten im Jahr 2014 gestürzt hatten.

"Wir glauben, dass die Silhouette der Ukraine den Spielern Kraft geben wird, weil sie für die ganze Ukraine kämpfen werden", erklärte Pawelko.

Moskau reagierte mit Verärgerung und Spott auf das Design: Die Ukraine habe "das ukrainische Territorium mit der russischen Krim verbunden", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Das Design erinnere an die Kunsttechnik "trompe l'oeil", die das Auge austrickse und die "Illusion des Unmöglichen" schaffe.

Mehrere russische Abgeordnete warfen Kiew vor, den Fußball zu politisieren. "Das ist völlig unangemessen", sagte der Politiker Dmitri Swischtschjow dem von Moskau kontrollierten Sender RT. "Dann sollen unsere Spieler in T-Shirts auf den Platz gehen, auf denen die Umrisse des russischen Reiches abgebildet sind, das Polen, die Ukraine und Finnland einschließt."

Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Europameisterschaft 2020 wird vom 11. Juni bis 11. Juli in elf Städten ausgetragen, darunter auch das russische St. Petersburg.