Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft will bei der Europameisterschaft in Trikots auflaufen, die eine politische Botschaft enthalten. Russlands Fußballverband hat dies jetzt bei der Uefa moniert.

Der russische Fußballverband hat sich wegen des umstrittenen Trikots der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft nun an die Uefa gewandt. Es werde darauf hingewiesen, dass politische Losungen wie der Schlachtruf "Ruhm der Ukraine! Den Helden Ruhm!" nichts zu suchen habe auf Sportkleidung, teilte der russische Verband der Staatsagentur Tass zufolge mit. In einem Brief an die Europäische Fußball-Union sei auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Konturen einer Ukraine-Karte auf den Trikots nicht den Grenzen des Landes entsprächen.

Die blassgelben Umrisse auf der Vorderseite der Jerseys zeigen die Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil der Ukraine. Russland hat sich das Gebiet 2014 gegen internationalen Protest gewaltsam und widerrechtlich angeeignet.

Präsident nennt Trikot der Ukraine "wirklich besonders"

Zu sehen seien ebenfalls jene Teile des Landes im Osten, die nicht mehr unter Kontrolle der Ukraine stünden, monierte der russische Verband. Politische Motive und Aussagen seien nicht zulässig nach den Uefa-Regeln. "Fußball – das ist Sport, der stets außerhalb der Politik bleiben sollte. Aus unserer Sicht schafft die Uefa, wenn sie dieses Trikot erlaubt, einen Präzedenzfall", hieß es in dem Schreiben. Bei kommenden Spielen könnten Nationalmannschaften das für alle möglichen politischen Aussagen nutzen.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, verteidigte die neuen Trikots der Nationalmannschaft als "wirklich besonders." Das Team schaffe es zu schockieren. "Unser Land ist einig und unteilbar. Die Krim gehört zur Ukraine", erklärte er auf Instagram. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa konterte bei Telegram unter Anspielung auf die Gebietsverluste des Nachbarlandes, dass die ukrainischen Spieler sehr wohl selbst schockiert sein könnten.

Die Losung "Ruhm der Ukraine!" wird auf den Trikots der ukrainischen Nationalmannschaft bereits seit 2018 verwendet. "Ruhm der Ukraine! Den Helden Ruhm!" ist seit drei Jahren die offizielle Grußformel von ukrainischer Armee und Polizei. Historisch wurde sie von ukrainischen Nationalisten ab den 1930er-Jahren gebraucht. Wegen deren Kollaboration mit den deutschen Besatzern während des Zweiten Weltkrieges und wegen ethnischer Säuberungen in der Westukraine durch nationalistische Partisanen war die Losung lange Zeit geächtet.

Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Europameisterschaft 2020 wird vom 11. Juni bis 11. Juli in elf Städten ausgetragen, darunter auch das russische St. Petersburg.