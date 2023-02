Nach dem Chaos-Hinspiel ein Krimi im Rückspiel: Bayer Leverkusen hat den Einzug in das Achtelfinale der Fußball-Europa-League geschafft. Zieht Union Berlin am Abend nach?

Elfmeter-Krimi und historisches Weiterkommen für Bayer Leverkusen: Inmitten einer enttäuschenden Saison hat der Fußball-Bundesligist international ein Zeichen gesetzt und ist bei der 30. Europacup-Teilnahme erstmals trotz einer Heimniederlage noch weitergekommen. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann beim französischen Liga-Dritten AS Monaco mit 5:3 (3:2, 2:1) im Elfmeterschießen und erreichte trotz des 2:3 vor einer Woche im eigenen Stadion das Achtelfinale der Europa League.

Leverkusen begann druckvoll und ging nach einem Konter durch Nationalspieler Florian Wirtz in der elften Minute in Führung, kassierte jedoch durch Wissam Ben Yedder den Ausgleich (19.). Zwei Minuten später markierte Exequiel Palacios die erneute Führung für die Werkself – mit 2:1 ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Leverkusen das aktivere Team und wurde in der 58. Minute belohnt. Amine Adli stellte nach einer kunstvoll herausgespielten Flanke von Florian Wirtz per Kopf die Weichen in Richtung Achtelfinale. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Ein Treffer von Mitchel Bakker wurde wegen einer Abseitsstellung zu Recht aberkannt (63.). Adam Hložek verfehlte in der 69. Minute das Tor von Monacos Keeper Alexander Nübel denkbar knapp. Die AS Monaco blieb von wenigen Entlastungsangriffen abgesehen meist harmlos, doch sechs Minuten vor Schluss aber traf der ehemalige Mönchengladbacher Breel Embolo und sorgte für die Verlängerung. Nach den torlosen 30 Minuten extra verwandelte Moussa Diaby den entscheidenden Elfmeter.

Bayer Leverkusen erreicht Europa-League-Achtelfinale

In der Play-off-Runde spielen die acht Gruppenzweiten der Europa-League-Gruppenphase gegen die acht Gruppendritten der Champions-League-Gruppenphase um den Einzug in das Achtelfinale.

Die weiteren Ergebnisse der Play-off-Spiele (Achtelfinalteilnehmer fett):

FC Nantes vs. Juventus Turin 0:3 (Halbzeitstand 0:2; Hinspiel 1:1)

0:3 (Halbzeitstand 0:2; Hinspiel 1:1) FC Midtjylland vs. Sporting Lissabon 0:4 (0:1; 1:1)

0:4 (0:1; 1:1) PSV Eindhoven vs. FC Sevilla 2:0 (0:0; 0:3)

Seit 21 Uhr empfängt Union Berlin an der Alten Försterei Ajax Amsterdam (Hinspiel 0:0), außerdem spielen:

Manchester United vs. FC Barcelona (Hinspiel 2:2)

Stade Rennes vs. Schachtar Donezk (1:2)

AS Rom vs. RB Salzburg (0:1)

Die Achtelfinalpaarungen werden am morgigen Freitag um 12 Uhr in Nyon (Schweiz) ausgelost (live bei RTL+). Die Partien finden am 9. und 16. März 2023 statt. Das Finale der Europa League steigt am 31. Mai 2023 in Budapest (Ungarn). Neben Bayer Leverkusen hat sich aus Deutschland auch der SC Freiburg durch seinen Gruppensieg für die Runde der letzten 16 qualifiziert.