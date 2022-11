Liebe Fußball-Interessierte, wir verabschieden uns an dieser Stelle aus Nyon. Für die deutschen Teams wird das Achtelfinale in der Champions League eine echte Herausforderung angesichts der schweren Lose. Und auch die Zwischenrunde der Europa League hält echte Herausforderungen bereit. Im Februar heißt es also Daumendrücken. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen!