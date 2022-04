Die ARD-Rundfunkreporter Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister wurden während der Liveübertragung des Europa-League-Spiels West Ham United gegen Eintracht Frankfurts attackiert. Sie seien geschockt, aber es gehe ihnen gut, schreiben sie auf Twitter.

Rundfunkreporter der ARD sind bei Eintracht Frankfurts Gastspiel bei West Ham United nach eigenen Angaben attackiert worden. Zu dem Zwischenfall soll es in der ersten Halbzeit bei der Partie am Donnerstagabend gekommen sein. Die Londoner hatten im Europa-League-Halbfinale gerade den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt. Offenbar wurde dem Reporter Tim Brockmeier während seiner Schilderung die Kopfhörer heruntergerissen. Auf Twitter schrieb er später, er und Philipp Hofmeister hätten "mehrfach Faustschläge an den Hinterkopf, in den Nacken, in den Rücken" erhalten. Das sei wohl nicht "die feine englische Art", so Brockmeier.

Den beiden Journalisten aber gehe es gut, so Hofmeister ebenfalls auf Twitter. Die beiden Kommentatoren hatten den den Vorfall direkt in ihrer Radioreportage angesprochen und sich danach bei Vertretern der Eintracht aber auch des gastgebenden Premier-League-Clubs, "die uns in der Pause regelrecht in Sicherheit gebracht haben, bringen mussten", wie Brockmeier sagte. Kollege Hofmeister sagte Danke an die Fans von West Ham, die "den Fußball lieben und ihre Gegner respektieren".

ARD-Kommentatoren mussten Platz wechseln

In der Pause mussten die beiden Reporter des Hessischen Rundfunks die Plätze wechseln und von dort aus weiter kommentieren. "Mental war das danach schwierig", sagte Hofmeister. In den Sekunden vor der Attacke waren Tumulte hörbar gewesen. "So etwas habe ich noch nicht erlebt", sagte Brockmeier, nachdem beide geschlagen worden waren und ihm das Headset vom Kopf gerissen worden war: "Wir sind geschockt."