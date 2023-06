Der europäische Fußball hat die Corona-Krise endgültig überstanden: Die Ligen steigern ihren Umsatz beträchtlich, wie eine Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte zeigt. Branchenprimus bleibt die Premier League.

Die harten Tage sind vorüber, jetzt brummt das Geschäft wieder: Der europäische Fußball-Markt hat die Corona-Pandemie wirtschaftlich hinter sich gelassen und ist bei seinen Umsätzen wieder auf Rekordkurs. Auch die "Big five"-Ligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich haben bei den Gesamterlösen einen Höchstwert erreicht. Das geht aus der 32. Auflage des "Annual Review of Football Finance" hervor, den die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte am Donnerstagmorgen in London veröffentlichte. Die Zahlen basieren auf der Saison 2021/22.

Demnach stieg der Gesamtumsatz auf dem europäischen Markt im Vergleich zur Vorsaison um sieben Prozent von 27,6 Milliarden auf 29,5 Milliarden Euro. Transfererlöse werden bei der Erhebung der Daten nicht berücksichtigt.

Fußball: Nur Premier League und Bundesliga machen Gewinn

Ähnlich wie auf Europas Gesamtmarkt ist die Umsatzentwicklung in den fünf Top-Ligen Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1. Gleich um zehn Prozent stiegen die Erlöse von 15,6 Milliarden (2020/21) auf den bisherigen Höchstwert von 17,2 Milliarden Euro. Damit wurde auch das Niveau aus der Vor-Pandemie-Zeit übertroffen.

Im Umsatz-Ranking ist die englische Premier League mit 6,4 Milliarden Euro (+12 Prozent) weiter vorn. Auf Platz zwei folgt die spanische La Liga (+11 Prozent) mit 3,3 Milliarden Euro knapp vor der Bundesliga (+5 Prozent) mit 3,1 Milliarden Euro.

Von den fünf großen Ligen machten nur die Bundesliga und die Premier League Gewinne. Die englische Eliteklasse kam 2021/22 auf 542 Millionen Euro, die Bundesliga steigerte ihren Gewinn von 62 Millionen Euro auf 227 Millionen Euro.