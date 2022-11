Mit Union Berlin und dem SC Freiburg ziehen zwei weitere deutsche Vereine ins Achtelfinale der Europapokalwettbewerbe ein. Der 1. FC Köln ist dagegen raus – trotz einer beeindruckenden Aufholjagd gegen Nizza.

Der 1. FC Köln verabschiedet sich nach der Gruppenphase aus der Europa Conference League. Trotz großen Kampfes und einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit erreichten die Domstädter gegen den französischen Vertreter OGC Nizza nur ein 2:2 – zu wenig fürs Weiterkommen.

Nizza ging durch einen Doppelschlag von Gaetan Laborde (40.) und Billal Brahimi (43.) vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Köln wie ausgewechselt: Denis Huseinbasic sorgte für den Anschlusstreffer (48.), ehe Ondrej Duda in der 60. Minute den Ausgleich erzielte und für Jubelstürme auf den Rängen des mit 47.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauften Müngersdorfer Stadions sorgte. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, der Sieg wäre möglich gewesen – am Ende gelang die Sensation jedoch nicht. Köln scheidet als Gruppendritter aus.

Union Berlin kommt in Europa League weiter

Die Partie fand unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt, nachdem das Hinspiel von Ausschreitungen überschattet wurde. Diesmal verhinderte die Polizei vor dem Stadion nach eigenen Angaben eine Auseinandersetzung.

Jubel dagegen bei Union Berlin: Die Köpenicker haben als Gruppenzweite das Achtelfinale der Europa League erreicht. Das Team von Urs Fischer gewann beim belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte Sven Michel bereits in der 6. Minute.

Fast alle deutschen Klubs überwintern im Europapokal

Nur noch um die Goldene Ananas ging es für den SC Freiburg in Aserbeidschan. Das Team von Trainer Christian Streich war bereits vor dem letzten Gruppenspiel für das Achtelfinale in der Europa League qualifiziert. Zum Abschluss gab es ein 1:1 bei Karabach Agdam, Freiburg ist damit in dieser Europapokal-Saison bislang ungeschlagen geblieben und Gruppenerster. Das Tor für die Breisgauer erzielte Niels Petersen per Elfmeter in der 25. Minute, erst in der Nachspielzeit traf Owusu Kwabena zum Ausgleich für die Gastgeber. Nach einem Platzverweis in der 62. Minute spielte Freiburg rund eine halbe Stunde in Überzahl.

Neben dem SC Freiburg und Union Berlin steht auch Bayer Leverkusen nach einem dritten Platz in der Champions-League-Vorrunde im Achtelfinale der Europa League. Die Paarungen werden am 24. Februar 2023 ausgelost, die Spiele finden dann vom 9. bis zum 16. März statt.

Bayern München, Borussia Dortmund und Rasenballsport Leipzig haben in der Champions League ebenfalls die Runde der letzten 16 erreicht – damit überwintern bis auf den 1. FC Köln alle deutschen Vertreter in Europa.