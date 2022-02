Ex-Barca-Präsident sicher: PSG-Star Kylian Mbappe hat bei Real Madrid unterschrieben

Der Wechsel von Kylian Mbappe zu Real Madrid ist offenbar bereits in trockenen Tüchern. Ein Ex-Präsident des FC Barcelona ist sich ganz sicher.

Der Wechsel von Kylian Mbappe zu Real Madrid ist offenbar fix - das behauptet zumindest Joan Gaspart, ehemaliger Präsident des FC Barcelona. Bei Radio Marca berichtete er, dass die Unterschrift des Franzosen bei den Königlichen bereits vollzogen sei. "Ich verrate es euch exklusiv: Kylian Mbappe hat schon bei Real Madrid unterschrieben, da bin ich mir sicher. Ich kenne Florentino Perez.", sagte Gaspart.

Die Anzeichen für einen Wechsel des Superstars von Paris Saint-Germain in die spanische Hauptstadt hatten sich zuletzt immer weiter verdichtet. Der Vertrag des 23-Jährigen bei PSG läuft nach dieser Saison bekanntlich aus, schon im vergangenen Sommer hatte Real alles versucht, um Mbappe zu verpflichten - allerdings ohne Erfolg. PSG lehnte nach Informationen von GOAL und SPOX sogar ein Angebot in Höhe von 220 Millionen Euro am letzten Tag der Transferperiode ab.

Kylian Mbappe: Duell mit Real Madrid in der Champions League

Eine offizielle Bestätigung, dass Mbappe ab Sommer 2022 die Schuhe für die Blancos schnüren wird, gibt es aber noch nicht. Dies dürfte auch mit dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Klubs im Achtelfinale der Champions League zusammenhängen, das Hinspiel in Paris steigt am 15. Februar, das Rückspiel in Madrid am 9. März.

Selbst aktuelle Spieler der Königlichen machten zuletzt keinen Hehl aus der möglichen Verpflichtung. "Kylian Mbappe ist ein sehr, sehr guter Sieler, der schon seit ein paar Jahren mit unserem Team in Verbindung gebracht wird"; sagte etwa Dani Carvajal beim Radiosender Onda Cero: "Es sieht so aus, dass sein Vertrag bei PSG ausläuft und er in Zukunft unser Trikot tragen könnte. Aber im Moment ist er noch ein PSG-Spieler und sie sind unser Rivale. Mein einziger Gedanke ist es, ihn auf dem Platz zu verteidigen."