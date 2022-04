Ex-FCB-Spieler Javi Martinez glaubt an Wechsel von Robert Lewandowski

Ex-FCB-Spieler Javi Martinez äußert sich zu einem möglichen Abgang von Robert Lewandowski und warum er denkt, dass der Pole nach Spanien wechseln will

Ex-Bayern-Spieler Javi Martinez hat sich zur aktuellen Situation rund um Robert Lewandowski geäußert. Der Spanier könne die Situation, in der sich der FCB-Stürmer gerade befinde, nachvollziehen.

"Ich habe erst heute mit ihm gesprochen. Er sagte zu mir: 'Du bekommst jeden Tag mehr graue Haare.' Die Sache mit Bayern ist, dass es keine Klauseln gibt. Wenn sie dich nicht verkaufen wollen, bist du aufgeschmissen", so Martinez im Interview mit dem Radiosender Cadena SER.

Martinez: Lewy-Ballon-d'Or? Chancen in Spanien höher

Er glaubt, dass Lewandowski bei einem anderen internationalen Top-Klub größere Chancen auf individuelle Auszeichnungen habe. "Ich glaube, er glaubt, dass er in Spanien einen Ballon d'Or oder zwei gewonnen hätte. Und deshalb will er es versuchen. Er hat das Gefühl, dass er den Ballon d'Or verdient hat. Es ist nicht dasselbe, in der spanischen Liga zu spielen, bei Barca oder Madrid, als in der deutschen Liga."

Der Spanier könne sich einen Wechsel des Polen deshalb auch vorstellen. "Ich denke, es gibt eine Chance. Ob er Real Madrid oder Barca bevorzugt? Morgen werde ich ihn fragen."