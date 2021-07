Ex-Nationalspieler Holger Badstuber wohl ein Kandidat beim MSV Duisburg

Der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber ist aktuell ohne Verein. Nun interessiert sich angeblich ein Drittligist für den Linksfuß.

Holger Badstuber steht angeblich beim Drittligisten MSV Duisburg auf der Kandidatenliste für einen Kaderplatz. Das berichtet die WAZ. Demnach sucht das Ruhrpott-Team noch einen Innenverteidiger und hat Interesse am 31-fachen deutschen Nationalspieler.

Der 32-jährige Badstuber stand bis Ende Juni beim VfB Stuttgart unter Vertrag. In der vergangenen Saison lief er bei den Schwaben allerdings nur noch für die zweite Mannschaft in der Regionalliga auf, für die er 28 Spiele machte. In der Saison 2019/20 war er noch entscheidend am Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bundesliga beteiligt gewesen.

Badstuber will Karriere noch nicht beenden

"Ich habe noch Körner, die ich herausfeuern kann. Mein Ziel ist es, noch weiter zu spielen", sagte Badstuber vor kurzem der Bild.

Duisburg startet bereits in knapp drei Wochen in die neue Drittliga-Saison, sodass die Zebras schnell eine Entscheidung fällen wollen, um einem möglichen Neuzugang die Eingewöhnung zu erleichtern.