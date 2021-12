Ex-Schalke-Star Asamoah spricht über Fast-Wechsel zu Bayern: "Hoeneß fragte: 'Wie dumm ist der denn?'"

Beinahe wäre Asamoah bei den Münchnern gelandet - doch dank einer wahrhaft denkwürdigen Aktion platzte der Transfer. Der Ex-Schalker erinnert sich.

Ex-Schalke-Star Gerald Asamoah stand 2005 beinahe vor einem Wechsel zum FC Bayern München, doch ein Fan-Gesang vor laufenden TV-Kameras kam dazwischen.

So soll es laut Asamoah im Jahr 2005 Kontakt zwischen seinem Berater und dem damaligen Bayern-Manager Uli Hoeneß gegeben haben, um über einen Wechsel des damaligen Nationalspielers zum deutschen Rekordmeister zu diskutieren. "Es war so, dass Bayern mit Hoeneß im Gespräch mit meinem Berater war", erzählte Asamoah im Bild-Podcast Phrasenmäher.

Asamoah zu Bayern? Fangesang macht Transfer zunichte

Unmittelbar danach traf der heute 43-Jährige mit seinen Schalkern im DFB-Pokal-Finale auf die Münchner, welches die Königsblauen mit 1:2 verloren.

Im Anschluss an die Partie hatte Asamoah vor laufenden TV-Kameras "Schiebt den Bayern die Schale in den Arsch" skandiert, was auf Seiten der Bayern selbstredend weniger gut ankam.

Hoeneß mit Anruf bei Berater des Ex-Schalke-Stars

"Uli Hoeneß hat dann meinen Berater kontaktiert und gefragt: 'Wie dumm ist der denn?'", erzählte der Stürmer. Von einem Transfer nahm man bei den Bayern fortan Abstand.

Bei der Einweihung der Allianz Arena, als Asamoah mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Bayern hätte antreten sollen, strich der damalige DFB-Trainer Jürgen Klinsmann den Stürmer sogar aus dem Kader, um eine Eskalation des Konflikts zu vermeiden.