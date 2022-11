Faces of Football: Mexiko - ein Brief an die Nationalmannschaft

Ein Brief an die mexikanische Nationalmannschaft zur WM 2022.

Liebe mexikanische Nationalmannschaft,

meiner geliebten mexikanischen Nationalmannschaft und jedem einzelnen Spieler möchte ich sagen, dass es eine Ehre ist, euch zu folgen.

In guten und in schlechten Zeiten werdet ihr immer die besten Fans der Welt haben, die euch unterstützen. Ich, euer größter Fan, möchte euch sagen, dass wir nie aufhören werden, euch immer mit Enthusiasmus, Elan und Freude zu unterstützen.

Ich bitte euch von ganzem Herzen, dass ihr nach Katar geht, um uns mit Verantwortung und Respekt zu vertreten, ohne Trauma oder Tabus, mit offenem Geist - und bereit, mit Herz und Seele zu kämpfen. Um den anderen Mannschaften und der ganzen Welt zu zeigen, dass wir den Pokal holen und im Weltfußball erfolgreich sein wollen.

Wir wollen der Welt zeigen, dass die Mexikaner nicht nur als Einzelne herausragende Leistungen erbringen, sondern auch als Gruppe die Triumphe erringen wollen, die dieses schöne Land verdient.

Lasst uns unsere Lieder wie cielito bonito, la ola, el chiquiti bum a la bim bom ba mit der Welt teilen. Lasst die Wände der prächtigen Stadien von Doha, die uns erwarten, von den Klängen unseres Gesangs widerhallen, während wir versuchen, Geschichte zu schreiben.

Jeder einzelne von euch, jeder einzelne Spieler hat sich dem Ziel verschrieben, jeden Tag zu erscheinen, zu trainieren, zu planen und zu üben, um besser zu werden und um großartig zu sein. Ich möchte euch sagen, dass auf dem Spielfeld Elf gegen Elf antreten. Und dann, wenn ihr die Gelegenheit habt, zu spielen, möchte ich, dass ihr euch daran erinnert, dass ihr für unser Mexiko stark im Kopf und in der Seele sein müsst. Fühlt euch niemals schlechter als andere Mannschaften und andere Spieler, die jeden Tag genau dasselbe tun wie ihr.

Unserem Trainer und Anführer der Mannschaft möchte ich sagen, dass er seine Strategie bis zum Ende verfolgen, verteidigen und anwenden muss, damit es keinen Zweifel und keine Ungewissheit bezüglich des Drucks gibt, den man so oft hört und fürchtet, wenn man in dieser Position und in dieser Situation ist. Möge dein Herz dreifarbig sein, grün, weiß und rot.

Wir vertrauen auf deine langjährige Erfahrung und deine Arbeit in der Vergangenheit, aber wir erinnern dich daran, dass es die Gegenwart ist, die uns auszeichnet und uns Ehre und Ruhm gibt - lass uns nicht im Stich.

Unsere Hoffnung liegt bei dir, Gerardo Daniel Martino.

Auf der anderen Seite haben wir immer auf deine Nationalmannschaft geschworen, auch wenn wir kein Glück hatten. Aus dem gleichen Grund vertrauen wir darauf, dass du Geschichte schreiben und von 125 Millionen Mexikanern geehrt werden kannst.

Denk einfach daran: Ja, wir können! Si se puede!

