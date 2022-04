Falls Haaland nicht kommt: Real Madrid nimmt wohl Espanyol-Stürmer Raul de Tomas ins Visier

Manchester City ist wohl Favorit auf einen Haaland-Transfer, Real Madrid muss womöglich umdenken. Kommt ein Ex-Königlicher zurück?

Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist laut übereinstimmenden Medienberichten immer noch im Rennen um BVB-Stürmer Erling Haaland. Allerdings hat offenbar mittlerweile Manchester City im Poker um den Norweger die Nase vorn.

Nichstdestotrotz will Real die Offensive wohl definitiv verstärken. Laut AS könnte sich eine Rückholaktion anbahnen: Raul de Tomas soll der Plan B der Königlichen sein.

Real Madrid: Rückkehr von De Tomas statt Haaland-Transfer?

Der Stürmer durchlief die Jugendmannschaften der Blancos, ehe er sich nach einer Leihe zu Rayo Vallecano 2019 Benfica Lissabon anschloss. Seit Januar 2020 geht der Spanier für Ligakonkurrent Espanyol Barcelona auf Torejagd.

Der 27-Jährige kommt in dieser Saison bereits auf 15 Liga-Tore in 30 Einsätzen. Eine Rückkehr nach Madrid könnte die Blancos trotz einer kolpotierten Ausstiegsklausel von rund 70 Millionen Euro "nur" 30 bis 40 Millionen Euro kosten - dennoch eine hohe Summe für einen Stürmer, den man eigentlich schon jahrelang in den eigenen Reihen hatte.