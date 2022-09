Farke stellt Stindl Startelf-Comeback in Aussicht: "Hat sehr gutes Fitnesslevel nachgewiesen"

Gladbach-Kapitän Lars Stindl hat nach seiner Verletzungspause gegen den SC Freiburg gute Chancen auf die Startelf.

Lars Stindl hat aufgrund einer Muskelverletzung, die er sich im DFB-Pokal zugezogen hat, die ersten Partien in der Bundesliga verpasst. Der Gladbach-Kapitän konnte erst am vergangenen Wochenende beim Spiel in Mainz sein Comeback geben. Nun steht der 34-Jährige vor dem Startelf-Comeback. Die Aussagen von Trainer Daniel Farke lassen zumindest darauf hoffen.

Nach der Verletzung von Angreifer Alassane Pléa hat Borussia Mönchengladbach einen kleinen Engpass in der Offensive. Da trifft es sich umso besser, dass Lars Stindl so langsam wieder bereit für einen Startelf-Einsatz sein sollte.



Im Rahmen der Pressekonferenz kündigte Coach Daniel Farke an, dass der Routinier gegen den SC Freiburg von Beginn an dabei sein könnte. "Lars ist immer, wenn er zur Verfügung steht, ein Kandidat für die Startelf. Er ist unser Kapitän", stellte er klar, nachdem die Frage aufkam, ob der Akteur nach seiner Verletzung am Oberschenkel wieder bereit für 90 Minuten ist.

Farke lobt Stindl: "Außergewöhnlich gute Leistung gezeigt"

Bereits am vergangenen Wochenende durfte der Offensivspieler knapp eine Halbzeit spielen, nachdem sich Alassane Pléa kurz nach dem Seitenwechsel verletzte. Stindl konnte die knappe Niederlage jedoch nicht verhindern - auch, weil die Fohlen fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl agieren mussten.



Daniel Farke zeigte sich mit seinem Kapitän dennoch zufrieden. "Er hat im letzten Spiel gegen Mainz 05 eine außergewöhnlich gute Leistung gezeigt", lobte er. Zudem merkte er an, dass der Spieler ein "sehr gutes Fitnesslevel nachgewiesen habe" und "viel gelaufen" sei. Der Coch ist "froh", den Spieler zurück zu haben. Dieser sei in einer "richtig guten Verfassung" und habe "gut trainiert". Demnach sei er auch "absolut" eine Option.

