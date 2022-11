Faustdicke Überraschung in Frankreichs WM-Kader!

Eduardo Camavinga hat es offenbar nicht in den WM-Kader von Frankreich geschafft. Mit dabei ist allerdings Dayot Upamecano vom FC Bayern.

Frankreich zählt zu den großen Favoriten bei der anstehenden WM in Katar. Les Bleus plagen sich allerdings mit einigen Verletzungssorgen herum und müssen bei der Endrunde auf den ein oder anderen Star verzichten. Nationaltrainer Didier Deschamps sorgt bei der Bekanntgabe des Kaders nun offenbar für eine faustdicke Überraschung.

Mike Maignan, N'golo Kante, Paul Pogba - Frankreich muss bei der Winter-WM in Katar auf einige sehr prominente Spieler verzichten. Für Nationaltrainer Didier Deschamps tut sich vor allem in der Mittelfeld-Zentrale ein klaffendes Loch auf, setzte er in der Vergangenheit doch stets auf das kongeniale Duo, das Kante und Pogba bilden.

Eduardo Camavinga schafft es nicht in Frankreichs WM-Kader

Gesetzt wird nun Shootingstar Aurelien Tchouameni sein. Der Youngster spielt eine bärenstarke Saison bei seinem neuen Arbeitgeber Real Madrid und wird bei der WM wohl eine große Rolle spielen. An seiner Seite vermuteten die meisten Fans seinen Teamkollegen Eduardo Camavinga, obgleich der 19-Jährige bei Real weniger regelmäßig zum Zug kommt.



Nun offenbart sich allerdings, dass Camavinga nicht nur an der Seite von Tchouameni starten wird, sondern gar überhaupt nicht mit zur WM fährt! Das berichtet der Freie Journalist Julien Laurens, tätig unter anderem für ESPN, RMC Sport und BT Sport. Zumindest findet sich der Youngster vorerst nicht im Aufgebot von Deschamps wieder und steht nur auf der Reserveliste, falls doch noch ein Platz frei wird.

Erfreulich aus Sicht des FC Bayern: Dayot Upamecano hat es Laurens zufolge in den finalen WM-Kader geschafft.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Faustdicke Überraschung in Frankreichs WM-Kader! veröffentlicht.